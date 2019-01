Annulation de transport scolaire dans l'Est ontarien

Dans l'Est ontarien, le transport scolaire est suspendu pour la journée pour le Conseil scolaire catholique de l'Est ontarien et le Conseil scolaire Upper Canada. Les cours seront offerts durant la journée.

Le Consortium de transport scolaire de l'Est annule le transport pour toutes les régions qu’il dessert (soit les écoles du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien et du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario).

Du côté du consortium de transport scolaire d’Ottawa, le transport scolaire est annulé dans certaines régions, Kingston, Trenton, Marionville, Comtés unis de Prescott-Russell, Carleton Place et Almonte, Merrickville et Kemptville, ainsi que Brockville. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Le transport scolaire fonctionne normalement dans les secteurs suivants : Ottawa et dans le comté de Renfrew (Pembroke et Arnprior).

Appel à la prudence, le froid et la neige continuent de déferler sur l'est du pays

L'intense dépression qui a traversé les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent durant le week-end continue de laisser derrière elle d'importantes quantités de neige et de forts vents, lundi, particulièrement au Québec et en Ontario.

Le ministère des Transports invite les automobilistes qui doivent prendre la route à s'assurer d'être équipés d'une trousse de secours et à faire preuve de patience envers les véhicules d'entretien hivernal.

La Sûreté du Québec lance aussi un appel à la prudence, recommandant aux automobilistes de s'assurer que les vitres, le toit, le capot, les rétroviseurs et les phares de leur véhicule soient bien dégagés.

Les usagers de la route peuvent se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes du Québec 511.

À l'Aéroport international d'Ottawa, les voyageurs sont priés d'arriver trois heures avant leur départ. Plusieurs vols à destination de Toronto ont été annulés lundi matin, et certains vols pour des destinations canadiennes sont retardés.

Plus de détails à venir