Le froid et la neige continuent de déferler sur l'est du pays

Environnement Canada signale que des conditions de blizzard déferlent dans le Bas-Saint-Laurent, lundi matin. Dans la région de Rimouski, une accumulation de neige d'entre 25 et 30 centimètres est prévue jusqu'en soirée. Les vents du nord-est soufflent en rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure. La température devrait rester stable à environ -13 degrés Celsius, mais le facteur de refroidissement éolien est important.



Des conditions semblables prévalent dans la région de Gaspé, où les accumulations de neige devraient toutefois atteindre entre 40 et 50 centimètres.

Un avertissement de froid extrême est en vigueur pour tout le sud de l'Ontario. Par endroits, de fortes bourrasques de neige persisteront toute la journée de lundi, réduisant grandement la visibilité sur les routes « en raison de l'effet combiné de la neige forte et de la poudrerie », prévient Environnement Canada.

Dans le nord de la province, le facteur de refroidissement éolien pourrait atteindre « de moins 40 à moins 45 [...] sous l'effet d'une masse arctique sur la région ».

Complications sur les routes

Peu avant l'aube, lundi, la route 132 était fermée entre Cap-Saint-Ignace et L'Islet-sur-Mer, et plus à l'est, de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Rivière-au-Renard, sur une distance de plus de 550 kilomètres. Dans le sud de la péninsule gaspésienne, elle était aussi fermée entre Bonaventure et Gaspé. La route 185 était aussi fermée entre la région de Rivière-du-Loup jusqu'à la frontière du Nouveau-Brunswick.



Sur la Côte-Nord, la route 138 était fermée entre Mingan et Kegaska.



Plus à l'ouest, les conditions s'améliorent. Les chaussées sont partiellement couvertes de neige sur l'île de Montréal, en Outaouais, dans les Laurentides, en Montérégie et dans le Centre-du-Québec, mais elles sont enneigées dans les Cantons-de-l'Est, en Beauce, dans Charlevoix et dans la réserve faunique des Laurentides.

Appel à la prudence

Le ministère des Transports invite les automobilistes qui doivent prendre la route à s'assurer d'être équipés d'une trousse de secours et à faire preuve de patience envers les véhicules d'entretien hivernal.



La Sûreté du Québec lance aussi un appel à la prudence, recommandant aux automobilistes de s'assurer que les vitres, le toit, le capot, les rétroviseurs et les phares de leur véhicule soient bien dégagés.



Les usagers de la route peuvent se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes du Québec 511.



À Montréal, une opération de chargement de neige débutera à compter de 19 h.



À l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, de Montréal, les voyageurs sont priés d'arriver trois heures avant leur départ. Plusieurs vols à destination de Toronto ont été annulés lundi matin, et certains vols pour le sud sont retardés.