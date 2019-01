Déplacements difficiles en ce lendemain de tempête dans les Maritimes

La tempête de neige et de pluie qui passe sur les Maritimes entraîne la fermeture d'écoles et rend la conduite très difficile par endroits.

Environnement Canada prévoit un refroidissement rapide, lundi, qui entraînera le gel de l'eau accumulée par endroits.

Au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées.

Les campus de l’Université de Moncton à Shippagan et à Edmundston sont fermés pour la matinée. L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard est aussi fermée lundi matin.

En Nouvelle-Écosse, les classes sont annulées au Centre scolaire de la Rive-Sud.

L'eau accumulée par endroits, comme ci-dessus à Halifax, risque de geler lundi. Photo : CBC/Craig Paisley

Les déplacements ne sont pas recommandés sur la plupart des routes principales au Nouveau-Brunswick. Les routes sont enneigées, glacées ou recouvertes d’eau par endroits.

La Ville de Moncton signale des inondations par endroits. À Saint-Jean, le service policier recommande aux gens de ne pas sortir.

Les municipalités de Dieppe, Edmundston et Fredericton signalent la fermeture de certaines installations, du moins pour la matinée.

Quelques vols sont annulés lundi matin dans les principaux aéroports des Maritimes. Les voyageurs sont priés de se renseigner sur l'horaire de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

Le service ferroviaire est aussi perturbé. Via Rail indique que les trains 14 et 15 qui font la navette Montréal-Halifax et qui devaient circuler dimanche sont retardés de 24 heures.

Tous les départs des traversiers de la société Marine Atlantique en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve sont annulés, lundi.

Des pannes de courant paralysent environ 2700 foyers dans les régions de Sussex et de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.