Milos Raonic se qualifie pour les quarts de finale à Melbourne

Celui qui est 16e tête de série n'a fait qu'une bouchée de l'Allemand, chef de file de la nouvelle génération, en trois sets 6-1, 6-1, 7-6 (5).

C'est la deuxième fois de sa carrière que Milos Raonic défait Alexander Zverev, et la quatrième fois qu'il poursuit son chemin à Melbourne Melbourne au-delà du quatrième tour.



Au prochain tour, il fera face au vainqueur du duel opposant le Croate Borna Cilic au Français Lucas Pouille, qui sera présenté plus tard lundi.



Après avoir été perdu son service dès le premier jeu, Raonic a enchaîné les six jeux suivants pour s'emparer du premier set en 34 minutes.



Tirant de l'arrière 4-1 au second set, Zverev a explosé et a fracassé sa raquette au sol. L'Allemand de 21 ans a commis 10 doubles fautes, dont cinq durant la deuxième manche.



En 2016, Raonic, alors 17e mondial, avait réussi à atteindre les demi-finales, faisant face à Andy Murray.