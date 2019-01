L'instigateur du Pacte pour la transition en visite en Mauricie

Le Pacte pour la transition a été lancé, il y a plus de deux mois, mais l'engouement ne semble pas s'essouffler.

Dominic Champagne affirme avoir reçu près de 100 000 courriels de réactions citoyennes.

Il y a des groupes étudiants, des gens d'affaires, des entrepreneurs, les gens de la santé, qui veulent se dire, " qu'est-ce qu'on peut faire? ", et je pense qu'il y a plein de réponses à amener , indique M. Champagne.

Une centaine de personnes, majoritairement signataires du pacte, se sont déplacées pour venir raconter leur réalité à celui qui a voulu lancer un cri d'alarme pour la planète.

Je travaille à l'hôpital, il n'y a rien qui est en branle. Nous, on va essayer peut-être de brasser un peu la cage, le système et leur présenter quelque chose, c'est ça notre but , indique Olivier Cloutier, un infirmier.

Plusieurs intervenants en politique municipale étaient aussi sur place.

On pourrait de loin améliorer encore plus notre système de transport, ce qui fait qu'il y aurait de plus en plus de gens qui le prendraient , souligne le candidat à la mairie de Trois-Rivières, Jean-François Aubin.

Après plus de 260 000 signatures récoltées pour le pacte, le conférencier est convaincu que les habitudes des Québécois sont appelées à changer.

Il y a des gens qui se sont offert en cadeau de Noël la compensation carbone pour leur voyage qu'ils faisaient pour Cuba ou pour la Floride.[...] On voit qu'il y a des citoyens qui s'occupent aujourd'hui de la consigne des bouteilles de la SAQ, le dossier des bouteilles de plastique, le grand dossier du transport, je pense qu'il y a un espèce d'éveil citoyen important , affirme M. Champagne.

Au cours des deux prochaines années, Dominic Champagne prévoit faire plusieurs conférences partout au Québec.

D'après des informations d'Anne-Andrée Daneau