Le Parlement jeunesse préoccupé par le développement durable

Pendant trois jours, les jeunes âgés de 14 à 25 ans ont parlé d’approvisionnement local, de produits biologiques et de gratuité des transports. Certaines propositions faisaient écho à l’actualité, comme l’incitation à l’achat de véhicules électriques, mais d’autres sortaient de l’imagination des organisateurs.

Le coordonateur de l’événement, Pierre Blondiaux, pense que les véritables députés de la Colombie-Britannique devraient prendre en considération les lois écrites par les jeunes. Ce ne sera pas mis en place aujourd'hui, dit-il, mais on peut imaginer que ces jeunes passionnés par la politique deviennent par la suite des politiciens et puissent s'inspirer de ces idées.

Les projets de lois étaient écrits de manière à faire sourire, et certains jeunes ont proposé des amendements et des résolutions qui ont fait pouffer de rire, mais l’objectif était d’amener les participants à débattre et à prendre des décisions collectivement pour rendre les projets de lois les plus réalistes possible.

Le mot qui revenait le plus souvent pour qualifier le travail parlementaire était le mot honnêteté . En conclusion du Parlement jeunesse, la présidente du Conseil scolaire francophone, Marie-Pierre Lavoie, a d’ailleurs félicité les participants pour leurs discussions constructives et respectueuses.

Le Parlement jeunesse a élu son nouveau gouvernement, qui doit organiser la session de l’année prochaine.