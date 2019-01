Mélodie Collard parmi les 200 meilleures joueuses au monde

La Gatinoise de 15 ans s’est bien battue contre l’Américaine Abigail Forbes, âgée de 17 ans, mais a dû s’avouer vaincue 5-7, 6-4 et 1-6. Malgré sa défaite, l’adolescente fera un bond au classement junior de la Fédération internationale de tennis (ITF) pour passer de la 442e position à la 163e.

Son entraîneur chez Tennis Outaouais Performance (TOP) a parlé avec sa protégée quelques minutes après son match. Malgré une petite déception, c’est surtout de son sentiment de fierté qu’elle lui a fait part. Mathieu Toupin dit que Collard a manqué d’énergie en fin de duel et qu’elle a dû composer avec de la douleur.

Mélodie Collard à la Copa del Café Photo : Copa del Café

J’ai vu chez Mélodie qu’après avoir gagné la deuxième manche, ça l’avait beaucoup satisfaite, ça a été un bel accomplissement. La troisième manche a été plus difficile, mais elle était tellement fière d’elle , a expliqué Toupin, qui est resté à Gatineau pour ce voyage.

Simon Larose, ancien joueur de tennis professionnel et entraîneur chez Tennis Canada, accompagne Collard et deux autres joueuses canadiennes pendant leur passage en Amérique centrale. Le groupe se trouve maintenant en Colombie pour un autre tournoi et doit ensuite se rendre en Équateur.

Ce que Mélodie a confirmé cette semaine, c’est l’importance de ses services et de ses présences au filet, tout son jeu d’attaque, ses volées et ses smashs [...] Elle fait beaucoup de coups que peu de filles font et les spectateurs là-bas l’ont remarqué , a mentionné Toupin.

Il a regardé les matchs au Costa Rica rivé à son écran d’ordinateur et souhaite que Collard améliore la qualité de ses balles lors d’échanges pour imposer davantage son rythme et pour continuer sa progression.

Des tournois majeurs en vue

La Copa del Café est un tournoi junior de l’ITF de catégorie G1, qui représente la dernière étape avant le circuit du grand chelem, qui donne accès à des événements comme Wimbledon et les Internationaux des États-Unis.

Toupin espérait que Collard participe à ces compétitions prestigieuses en 2020, mais l’échéancier risque d’être devancé en raison des dernières performances de la jeune femme. Elle avait terminé l’année 2018 en remportant deux titres ITF en simple en Amérique latine.

Il y a quelques semaines à peine, elle était 1400e au monde. On faisait un retour sur les terrains, on espérait juste que son corps tienne ensemble. On était bien avec ça, on se disait : ''On va se donner le temps''. Mais là, le temps est en accéléré , a raconté l’entraîneur.