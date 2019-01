Hausse de taxes : les Laterrois prêts à siéger sur le nouveau comité de travail

Mathieu Rouleau, Virginie Hallahan-Pilotte, André Landry et Manon Gaudreault feront valoir les intérêts des citoyens de Laterrière aux quatre conseillers municipaux qui font aussi partie de ce comité.

Martin Harvey de La Baie, Julie Dufour et Jonathan Tremblay de Jonquière, et Michel Potvin du comité des finances, siégeront au comité en tant qu’élus. Ces conseillers ont tous en commun de représenter des districts plus ruraux, avec moins de services.

Les Laterrois sont vraiment heureux parce qu’enfin ils sont vraiment entendus. Ce qu’ils espèrent, c’est que ce ne sera pas un comité pour simplement nous expliquer les raisons de leur budget et nous faire avaler leur budget. Virginie Hallahan-Pilotte, instigatrice du comité

Une centaine de personnes étaient présentes à l'assemblée dimanche après-midi afin d'élire les membres citoyens.

L'avenir de Laterrière est en jeu selon certains résidents du secteur, qui croient que l'augmentation des taxes ne correspond pas aux services municipaux offerts.