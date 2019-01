Résumé de l’actualité du week-end

Une forte tempête hivernale frappe l'est du pays et complique les déplacements, François Legault en visite économique en France, l'offre de Donald Trump pour obtenir un mur à la frontière avec le Mexique est déclinée et des dizaines de morts dans l'incendie d'un pipeline au Mexique. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.