Paspébiac poursuivie pour plus d'un demi-million de dollars

Dans une requête déposée en cour le 2 novembre dernier, l'entreprise Lainco inc. prétend que la Ville n'a pas respecté le processus d'appel d'offres en deux étapes.

Selon l'entreprise, la Ville connaissait le montant d'une ou de plusieurs soumissions avant de faire l'analyse qualitative des projets proposés. Normalement, les prix ne doivent être divulgués qu'après l'attribution d'un pointage sur le projet en tant que tel.

La requête précise que cette situation a permis au comité de sélection de choisir l'entreprise en fonction du prix proposé.

L'entreprise Lainco demande à la Ville de lui accorder les dommages et intérêts équivalents aux profits qu'elle aurait réalisés si elle avait remporté l'appel d'offres.

La Ville se défend

Le maire de Paspébiac Régent Bastien, qui a été élu bien après l'appel d'offres, affirme pour sa part que le processus a été respecté et que la Ville va se défendre en cour.

Je n'étais pas là, mais des documents ont été présentés à nos avocats et on m'a dit qu'il n'y a pas de problématique, en tout cas, on ne voit rien.

Régent Bastien, maire de Paspébiac