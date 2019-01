La Semaine internationale de la sécurité à motoneige débute sous la neige

C'est sous la neige et par un froid arctique que débute la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec presse les adeptes de redoubler de prudence.

Cette semaine, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ainsi que plusieurs bénévoles de la Fédération iront à la rencontre des motoneigistes dans différents postes d'accueil stratégiques.

Ils vont aborder les bonnes pratiques en matière de sécurité. Ils seront aussi présents autant dans les sentiers que dans les relais, de manière à dispenser des conseils de sécurité.

La majorité des accidents de motoneige sont attribuables au comportement des utilisateurs. Parmi les facteurs de risque, mentionnons la consommation d’alcool et de drogues, la vitesse excessive, l’inexpérience, l’inattention et une conduite non adaptée aux conditions environnementales.

Cet hiver, plus de 100 000 amateurs de motoneige sillonnent les quelque 33 000 kilomètres de sentiers balisés à travers le Québec.

La Semaine internationale de la sécurité en motoneige se poursuit jusqu'au 27 janvier.