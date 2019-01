Où pourraient se trouver les 25 magasins de cannabis en Ontario?

Les municipalités ontariennes ont jusqu'au 22 janvier pour décider si elles acceptent ou non la présence de magasins de cannabis sur leur territoire.

Seules les municipalités de plus de 50 000 habitants pourraient voir l'un de ses magasins s'implanter sur leur territoire.

Mississauga, Markham, Richmond Hill et Pickering et Newmarket se sont prononcés contre la venue de magasins, alors que Hamilton, Toronto et Sudbury ont accepté ces projets.

Certaines villes comme Brampton et Vaughan doivent encore se prononcer.

Caroline Andrew, professeure en science politique à l'Université d'Ottawa, croit que l'incertitude concernant l'emplacement des magasins explique les réticences de certaines villes.

Mme Andrew croit également que la rapidité à laquelle la légalisation du cannabis s'est finalisée a laissé peu de temps aux municipalités pour s'organiser.

Seulement 25 magasins de cannabis pourront ouvrir le 1er avril en Ontario.