Deux hommes auraient tenté de cambrioler une banque à coup de pelle mécanique

Lorsque le mur a été défoncé dans la nuit de vendredi à samedi, une alarme a retenti, ce qui a alerté les policiers.

Les autorités ont alors arrêté deux hommes plus loin des lieux de l'incident.



Ils ont tous deux été accusés d'entrée par effraction, de vol d'un véhicule à moteur, de possession d'une arme à feu dans un but dangereux et de possession non autorisée d'une arme à feu.

Les deux hommes ont comparu en cour provinciale samedi.

Un trou béant se trouve sur le mur de l'immeuble. Photo : John Gushue / CBC

Une série d’incidents similaires

Cet incident survient à la suite d’une vague de cambriolage où des véhicules lourds ont été utilisés pour forcer un bâtiment.

Dimanche dernier, une chargeuse a été utilisée pour ouvrir une succursale de la Banque TD, toujours à Saint-Jean.

Lundi, une rétrocaveuse a été utilisée pour briser quatre fenêtres dans une épicerie Sobeys où un guichet automatique a été volé.

Puis, vendredi, une excavatrice a été utilisée pour cambrioler une succursale de la Banque Scotia dans la région.

L’enquête sur ces incidents se poursuit.