François Legault à Paris pour parler d'économie

M. Legault a répété le même message économique déjà mis de l'avant par ses prédécesseurs, dimanche, lors d'une entrevue avec notre correspondant à Paris, Jean-François Bélanger. À ses yeux, les échanges économiques avec la France sont « insuffisants ».

« On pourrait augmenter de façon très importante les exportations dans les deux directions; on pourrait aussi [...] augmenter les investissements des entreprises françaises au Québec et des entreprises québécoises en France », a-t-il fait valoir.

Pour ce faire, le premier ministre multipliera les rencontres avec des dirigeants de grandes entreprises françaises, notamment la banque BNP-Paribas et le géant des cosmétiques L'Oréal.

« Je pense qu'on profite du fait qu'on a la même langue pour faire des affaires en français », a poursuivi le chef caquiste, qui doit aussi s'entretenir lundi avec le premier ministre Édouard Philippe et le président Emmanuel Macron.

Les secteurs manufacturier, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'intelligence artificielle se trouvent dans la ligne de mire des efforts du premier ministre, lui qui veut favoriser la création « d'emplois bien payés – de plus de 50 000 $ par année » au Québec pour « créer de la richesse ».

Oui à l'immigration, mais...

Sur la question de l'immigration, le premier ministre a rappelé qu'il souhaite aller de l'avant avec la réduction du nombre de nouveaux arrivants admis au Québec.

« Le problème que nous voyons à la [Coalition avenir Québec], c'est qu'il y a trop [d'immigrants] qui ne sont pas qualifiés, et trop qui ne parlent pas français ou n'acceptent pas de parler français », a-t-il indiqué. M. Legault a aussi rappelé existe déjà des accords en place avec la France pour accueillir les habitants de l'Hexagone désireux de s'installer chez leurs « cousins » québécois.

Une autre mesure proposée par le gouvernement caquiste – actuellement l'objet de discussions avec le gouvernement fédéral – est l'imposition d'un test de français dans les trois années suivant l'arrivée d'un immigrant au Québec. Un test qui devrait être « relativement facile pour quelqu'un ayant suivi des cours [de francisation] pendant trois ans », assure François Legault.

Par ailleurs, le premier ministre estime être au diapason avec le président Macron sur la question des échanges d'étudiants « très payants économiquement » entre le Québec et la France.

Là où Paris et Québec divergent d'opinion, toutefois, c'est dans le délicat dossier de la laïcité. Pour le premier ministre caquiste, le modèle français « va beaucoup plus loin que la proposition avancée par son gouvernement », où seules les personnes en position d'autorité (policiers, juges, gardiens de prison et enseignants du primaire et du secondaire) devraient s'abstenir du port de tout symbole religieux.

« Je crois qu'il faut un équilibre, faire des compromis. Il y a une volonté des Québécois d'interdire les signes religieux pour les personnes [en position] d'autorité, pas pour les autres travailleurs », a-t-il dit.

Le premier ministre Legault veut renforcer les liens entre le Québec et la France. Photo : Radio-Canada

Les leçons des gilets jaunes

Déjà arrivé à Paris samedi, au moment où se déroulait une nouvelle journée de manifestations des gilets jaunes français, François Legault estime que ce mouvement de contestation démontre que les politiciens doivent être à l'écoute de leurs concitoyens.

Selon lui, la colère citoyenne découle du fait qu'« il y a une limite à ce que le contribuable peut payer ». « C'est toujours fragile, cette limite; c'est pour cela qu'au Québec, dans les 100 jours de notre nouveau gouvernement, on a réduit les impôts, les taxes. »

Le chef caquiste recommande par ailleurs « la prudence » face à la montée du populisme et reconnaît qu'il y a eu des « dérapages » de la part de certains leaders, dont le président américain Donald Trump et Marine Le Pen, la chef du Front national devenu Rassemblement national.

Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y a eu ce populisme au Québec. François Legault

La souveraineté, c'est du passé, dit Legault

En tant que chef du premier parti à en finir avec l'alternance politique des 40 dernières années au Québec, François Legault estime que le premier ministre et le président français n'ont plus à se prononcer sur la question du nationalisme québécois.

« Il y a déjà une relation privilégiée entre la France et le Québec. [...] En même temps, je pense qu'on est sortis, le 1er octobre dernier, de cette question nationale qui venait polariser les positions du Parti québécois et du Parti libéral. Il y a eu un parti qui n'en faisait pas un enjeu et qui a été élu; je ne pense pas que c'est un enjeu important. »