Tempête hivernale : conditions routières périlleuses

La tempête hivernale qui frappe la province paralyse les déplacements dans la grande région de Québec : l'autoroute 20 est partiellement fermée, le service de traversier est suspendu et de nombreux vols sont annulés à l'Aéroport international Jean-Lesage.

« La 20 est fermée dans les deux directions entre Lévis et Montmagny. La 132 l’est également », prévient la porte-parole au ministère des Transports du Québec (MTQ), Émilie Lord.

Des dizaines d'accrochages et des sorties de route sont rapportées depuis ce matin.

L'intense dépression qui traverse l'est de l'Ontario et le Québec laisse derrière elle d'importantes quantités de neige et de la poudrerie qui rend la visibilité nulle par endroit.

Transports Québec suggère de reporter les déplacements non essentiels.

« La chaussée est enneigée et glacée par endroit, il y a plusieurs secteurs qui sont particulièrement problématiques », ajoute Mme Lord.

Le boulevard Champlain dans la tempête #rcqc pic.twitter.com/evsPTx6aqX — MarieMaudePontbriand (@MarieMaudeP) 20 janvier 2019

Le ministère des Transports souligne par ailleurs que l'efficacité des abrasifs généralement utilisés est fortement atténuée, voire annulée, en raison du froid intense.

« Le froid intense fait en sorte que les fondants ne fonctionnent pas sur la route. Il faut utiliser des abrasifs », souligne la porte-parole.

Vols annulés

Les voyageurs qui doivent prendre l’avion sont invités à s’informer sur l’état de leur vol avant de se déplacer en s’inscrivant aux services d’alerte de leur transporteur aérien ou en vérifiant le site web de l’Aéroport international Jean-Lesage.

Les usagers de la route, eux, peuvent se renseigner sur les conditions de la chaussée et de la visibilité sur les différentes plateformes du Québec 511.