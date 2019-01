La sécurité fait figure de symbole au Grand prix snowcross de Shawinigan

Symboliquement, les motoneigistes ont rendu hommage à Nathaniel Bosum, un compétiteur de 28 ans de la première édition mort tragiquement en juillet 2018.

Nathaniel James Bosum est décédé dans un accident de motocross. Photo : Facebook

Motoneiges et motos modifiées s'élancent sur une piste spécialement aménagée dans le stationnement du Centre Gervais Auto.

Les motoneigistes ont pu se rendre directement sur le site au Centre Gervais Auto. Les organisateurs en ont profité pour mettre l'accent sur la sécurité cette année.

Le sentier est balisé, c'est accessible donc on voulait prendre l'opportunité de dire qu'un accident, ça arrive à tout le monde, c'est important d'être prudent. Keven Hébert, organisateur

70 pilotes sont inscrits dans 17 catégories cette année.

Redoubler de prudence

La Semaine internationale de la sécurité à motoneige commence sous la neige et le froid.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec presse les adeptes de cette activité de redoubler de prudence.

Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des bénévoles de la Fédération vont sillonner les sentiers pour prévenir les motoneigistes contre les dangers de la consommation de l'alcool et des drogues, des cours d'eau et des traverses de route.

D'après les informations de Jérôme Roy