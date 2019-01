La tempête perturbe les transports partout dans l'Est

Le froid et la neige qui frappent tout le Québec perturbent les transports sur la route, en mer et dans les airs.

Air Canada annule ses vols dans la région, notamment ses liaisons entre les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Sept-Îles, Québec et Montréal. Tous les vols commerciaux à l'aéroport de Mont-Joli sont également annulés.

Pascan a annulé l'arrêt prévu dimanche matin à l'aéroport de Bonaventure pour le vol des Îles-de-la-Madeleine en direction de Québec.

D'ici lundi, Environnement Canada prévoit de 30 à 45 centimètres au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Certains endroits de la péninsule gaspésienne pourraient recevoir jusqu'à 60 centimètres de neige.

La poudrerie se mettra de la partie, car les précipitations seront accompagnées de forts vents du nord-est dimanche après-midi.

Sur la Côte-Nord, 5 à 15 centimètres sont attendus lundi.

Sur la route et en mer

Sur la route, la visibilité est réduite et la chaussée est enneigée sur l'autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli et sur la route 132 dans le secteur de La Pocatière de même qu'en Gaspésie entre Carleton-sur-Mer et Maria.

Les déplacements sur l'autoroute 85 à Témiscouata-sur-le-Lac demeurent aussi compliqués.

La porte-parole du ministère des Transports du Québec, Émilie Lord, recommande de reporter les déplacements qui ne sont pas jugés obligatoires.

Le froid intense fait en sorte que les fondants ne fonctionnent pas. Ce sera des abrasifs qui seront utilisés par le ministère des Transports. Émilie Lord, porte-parole du ministère des Transports

À la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, la Société des traversiers du Québec a devancé le départ prévu à 14 h à 10 h dimanche matin, à partir de Matane.

Le CTMA Vacancier demeurera ensuite à quai à Baie-Comeau pour le reste de la journée. Le départ de 17 h est donc annulé.