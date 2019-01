La tempête apporte de la neige et de la pluie sur les Maritimes

La tempête qui touche les Maritimes dimanche et lundi apporte de la neige et de la pluie. On déplore des pannes de courant et des inondations localisées.

Les citoyens sont encouragés à éviter les déplacements.

Inondations et pannes de courant dimanche soir

À Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, des inondations localisées sont survenues dans plusieurs secteurs à travers la ville. Plus d’une dizaine de rues étaient impraticables, indiquait vers 20 h 30 dimanche le sergent Sean Rocca de la Force policière de Saint-Jean. Ce dernier recommandait de ne pas circuler en voiture, à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Les résidents d’au moins un immeuble à appartements étaient évacués en raison d’une inondation, indiquait le sergent Rocca. Les pompiers de Saint-Jean se sont rendus sur les lieux et la Croix-Rouge locale a été alertée.

À 21 h dimanche, 3200 clients d'Énergie NB étaient privés de courant, dont environ 2700 dans les comtés de Kings et Queens, quelques centaines dans la vallée de Kennebecasis et au moins une centaine dans la région de Moncton.

#NBRte2 frontière du Québec en direction ouest : utiliser la voie détournée, route fermée, soyez prêts à arrêter. Restrictions relatives au débit de circulation. https://t.co/a7DjWbXOTG … 13h20 — NouveauBrunswick511 (@NBrunswick511) January 20, 2019

Au Nouveau-Brunswick, les chaussées étaient souvent enneigées et la visibilité réduite, dimanche. La Route transcanadienne en direction ouest à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick a été fermée dans la journée de dimanche. Le pont J. C. Van Horne, entre Campbellton au Nouveau-Brunswick et la Première Nation de Listuguj au Québec, est aussi fermé.

La neige doit se changer en une pluie verglaçante qui pourrait arroser des secteurs du sud et du centre de la province pendant 6 heures ou plus dimanche soir et au cours de la nuit.

Environnement Canada avertit que d’importantes accumulations de glace sont possibles dans le sud et le centre du Nouveau-Brunswick.

La neige dimanche après-midi à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Toutes les régions du Nouveau-Brunswick étaient en soirée dimanche frappées d’une alerte de tempête hivernale émise par Environnement Canada.

Il s’agit de conditions météorologiques qui peuvent changer rapidement, ce qui apporte son lot d’incertitudes, précise le météorologue Alexandre Parent, d'Environnement Canada. Il conseille de s’informer régulièrement sur l'évolution de la tempête.

Fortes pluies, pannes et risques d'inondations en Nouvelle-Écosse

C’est un mélange de pluie intermittente et de neige qui a frappé la Nouvelle-Écosse dans la journée de dimanche. La situation devait se dégrader dans la soirée et pendant la nuit, laissant présager des routes glissantes et un retour au travail difficile lundi matin.

De 30 mm à 60 mm de pluie devraient arroser la péninsule de Nouvelle-Écosse. Les températures élevées durant la nuit doivent chuter rapidement lundi.

Environnement Canada a émis des alertes de pluie et de vent pour toutes les régions de la Nouvelle-Écosse et avertit d'un risque d'inondations dans les basses terres, d'accumulations d'eau sur les routes et de crues soudaines. Le sol gelé a une capacité réduite d'absorber l'eau apportée par des pluies torrentielles, prévient le service météorologique national. Des rafales jusqu'à 100 km/h sont à prévoir.

Vers 22 h dimanche, plus de 14 000 clients de la compagnie d’électricité Nova Scotia Power étaient privés de courant, la grande majorité (11 000) dans les environs de Stellarton et New Glasgow, et quelque 2500 au Cap-Breton.

Environ 700 clients ont été privés d'électricité dans la région acadienne de Clare durant la soirée.

Un mélange de pluie et de neige s'abattait sur Halifax à la mi-journée, dimanche. Photo : Radio-Canada

Le traversier Marine Atlantique a annulé toutes ses traversées entre North Sydney en Nouvelle-Écosse et Port-aux-Basques, sur l’île de Terre-Neuve, jusqu'à au moins lundi soir.

Neige et vent sur l'Île-du-Prince-Édouard

Après de la neige durant la journée de dimanche, des vents forts du sud, soufflant jusqu'à 90 km/h, se sont levés sur l'Île-du-Prince-Édouard en soirée. Ils diminueront en intensité sur les régions ouest après minuit, mais persisteront ailleurs jusqu'à lundi matin.

Environnement Canada a émis un avertissement de vent pour l'ensemble de la province.

La visibilité était passable sur le pont Hillsborough, à l'Île-du-Prince-Édouard, dimanche. Photo : Radio-Canada / CBC / Sara Fraser

Une journée record à l'épicerie

Au Nouveau-Brunswick, des citoyens semblaient être prêts à l'arrivée des intempéries. Une épicerie de Dieppe a enregistré un record de ventes, samedi.

C'était une grosse journée hier! , lance le directeur général de la Coopérative IGA de Dieppe, Raymond Melanson. C'est la tempête, les gens se préparent.

Jusqu'à ce jour, c'est notre journée record, on a même battu la journée du 23 décembre. Raymond Melanson, directeur général de la Coopérative IGA de Dieppe

Quelques étagères étaient vides dimanche avant-midi à l'épicerie. Photo : Radio-Canada