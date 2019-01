Plusieurs activités annulées en raison du froid extrême

Les activités au Centre plein air Mont-Kanasuta ont débuté vers 11 h samedi et la station n'a pas été en mesure d'ouvrir le soir.

La station n'a accueilli que deux skieurs durant toute la journée.

Dimanche, les responsables ont été contraints de fermer la station pour toute la journée.

La pratique comme telle si on est bien habillé, puis on rentre régulièrement à l'intérieur [de la station ce n'est pas dangereux], mais pour la mécanique quand il fait super froid ce n'est pas bon. Et si j'ouvre la station pour 3 ou 4 personnes [ce n'est pas intéressant] , explique le directeur Alain Vanier.

Le Mont-Vidéo de Barraute qui accueillait samedi la finale régionale centralisée des Jeux du Québec a fermé en début de soirée.

La compétition doit reprendre dimanche matin, mais certains cours sont annulés en raison des conditions météorologiques.

Du côté de Val-d'Or, le Club de ski de fond a dû annuler samedi une activité destinée aux enfants.