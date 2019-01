Le temps froid se poursuit en Ontario

Les températures hivernales se poursuivent en Ontario et des alertes de froid extrême sont toujours en vigueur pour le centre et le nord de la province.

On observe un refroidissement éolien de -35 à -45 pour ces secteurs.

Cette masse d'air arctique d'un froid cinglant persistera pendant le reste de la fin de semaine : les conditions commenceront lentement à s'atténuer lundi.

Pendant ce temps, la neige se poursuit pour l'Est ontarien.

Une accumulation de neige de 10 à 15 cm est possible près du Québec et de la frontière avec l'État de New York. De plus, la visibilité sera réduite à presque nulle dans la poudrerie en raison des vents forts du soufflant en rafales à 60 km/h.

Dans le sud de la province, des bourrasques de neige sont à prévoir.

Des températures très basses et un refroidissement éolien entre -20 et -30 accompagneront ces bourrasques.

Le météorologue pour Environnement Canada, Alexandre Parent, conseille aux automobilistes d'être prudents, particulièrement dans l'est de la province, alors que la visibilité risque d'être réduite par endroit.

Il rappelle également à ceux qui devront se rendre à l'extérieur de planifier les sorties et de s'habiller chaudement.

Des vols en partance ou à destination de l'est du pays ont aussi été annulés.