Victoire des Foreurs et des Huskies à domicile

Ouellet a inscrit les premier et quatrième buts des Foreurs, qui ont mis fin à une séquence de cinq revers.

Jérémy Michel et Félix Boivin ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour la formation de l'Abitibi. La recrue Jérémie Biakabutuka a préparé deux buts des siens.

Aiden MacIntosh a ouvert le pointage pour les Sea Dogs et Maxim Cajkovic a ajouté un but en fin de troisième période.

Jonathan Lemieux a gardé le fort pour les Foreurs, bloquant 30 des 32 lancers dirigés vers lui. Mikhail Denisov a tout tenté pour ramener les Sea Dogs vers le chemin de la victoire, mais ses 41 arrêts n'ont pas été suffisants.

Les Huskies gagnent 8-1 contre les Islanders

Rafaël Harvey-Pinard a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d'ajouter une mention d'aide à sa fiche et les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Islanders de Charlottetown 8-1.

Alex Beaucage a pour sa part enfilé son 24e et son 25e but de la campagne. Félix Bibeau a récolté un but et deux mentions d'aide, alors que Samuel Naud a touché la cible en plus de se faire complice d'un autre but des siens. Tyler Hinam et Justin Bergeron ont complété la marque.

De l'autre côté de la patinoire, Samuel Harvey a repoussé 19 des 20 tirs dirigés vers lui.

Daniel Hardie a été l'auteur du seul but des Islanders, qui ont capitalisé sur une seule des six occasions en avantage numérique.

Matthew Welsh a cédé à huit reprises en 43 lancers dans une cause perdante.