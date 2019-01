« Arrêtez avant d'étouffer », plaide le Conseil québécois sur le tabac et la santé

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) lance dimanche la 42e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac. Les intervenants du milieu souhaitent, cette année, concentrer leurs efforts sur les risques associés au tabagisme en matière de maladies respiratoires graves.

S'articulant autour du slogan « Arrêtez avant d'étouffer », la campagne de sensibilisation porte donc sur la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui regroupe une série de problèmes de santé graves tels l'emphysème et la bronchite chronique.

Ces maladies, indique le CQTS, sont provoquées par le tabagisme dans 85 % des cas et peuvent se manifester dès l'âge de 40 ans. Souffle court, râles, sifflements, sensation d'essoufflement, voire coloration bleuâtre des lèvres et des doigts : les symptômes de ces maladies sont nombreux et peuvent grandement diminuer la qualité de vie des gens qui en souffrent.

Selon les spécialistes du Conseil, arrêter de fumer peut grandement réduire l'impact de ces symptômes, et ce en moins d'un an, même chez ceux qui fument régulièrement.

Un vice plus qu'onéreux

Plus de 18 % des Québécois de 12 ans et plus fument, soit environ 1,3 million de personnes. Quelque 470 000 personnes vivent avec une maladie respiratoire grave. La moitié d'entre elles mourront d'ici 10 ans, précise le CQTS.

Outre les risques de décès, le tabagisme entraîne des coûts importants au pays, que ce soit en pertes de productivité ou en frais de soins de santé.

Une étude du Conference Board, publiée en 2017 et s'appuyant sur des données de 2012, révèle que le tabagisme a engendré des coûts de 16,2 milliards de dollars, dont 6,5 milliards en soins de santé. Un peu plus de 45 400 personnes sont mortes des suites de la consommation de tabac cette année-là, soit environ 18 % de tous les décès enregistrés en 2012.

Au Québec, on a recensé 12 900 décès liés au tabagisme, et des coûts de 2,5 milliards de dollars.

Par comparaison, une autre étude, publiée par le Sénat en 2016, cette fois, et portant elle aussi sur l'année 2012, indique que l'obésité, un autre problème important de santé publique au pays, touchait 25,4 % des adultes canadiens, tandis que 36 % de la population majeure souffre plutôt d'embonpoint.

Chez les enfants, on dénombre 13 % d'obèses et 20 % de jeunes aux prises avec de l'embonpoint.

Selon le rapport du Sénat, l'obésité entraînerait des coûts allant de 4,6 à 7,1 milliards de dollars par année.