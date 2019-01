Je crois que nous voulons tous améliorer la marchabilité de notre secteur , a affirmé Catherine Read, l’une des bénévoles.

Par le passé, c’était de la neige – que de la neige – alors que maintenant, il y a un cycle de gel et dégel. La Ville doit se mettre à niveau. Ils disent que c’est pourquoi ils ne peuvent rien faire, mais ils doivent trouver des moyens de faire quelque chose , a-t-elle poursuivi.

Anna Cuylits, une autre taupe des neiges, a expliqué que les bénévoles marchent dans les rues de la ville et remplissent des formulaires sur l’état de la chaussée. Les informations sont ensuite traitées puis transmises à la Ville.

Nous vérifions s’il y a de la glace, si c’est glissant, accessible, est-ce que les amas de neige sont praticables? , a mentionné Mme Cuylits.

J’ai de l’ostéoporose et si quelque chose survient, comme une hanche fracturée, je me suis fait dire que ça pouvait mener à la mort , a-t-elle renchéri. Nous espérons que les choses changent. La Ville doit travailler avec nous.

2300 kilomètres de trottoirs

Il existe environ 2300 kilomètres de trottoirs à Ottawa, dont un peu plus de la moitié sont catégorisés comme résidentiels et « non prioritaires ». Les autres 1080 kilomètres sont classés « prioritaires ».

Dans le centre-ville, le marché By et des secteurs touristiques notamment, la Ville se donne quatre heures pour enlever la neige et traiter la glace une fois les chutes de neige terminées et que 2,5 cm sont accumulés. Le but est de laisser une surface dénuée.

Des travailleurs étaient à l'oeuvre pour déblayer les rues et les trottoirs (archives). Photo : Radio-Canada / Jeremie Bergeron

Dans les secteurs résidentiels urbains, dans les voies cyclables de la ville et devant les commerces, entre autres, la Ville se donne jusqu’à 12 heures pour enlever la neige après une accumulation de 5 cm.

Entre le 1er novembre 2017 et le 1er avril 2018, la Ville d’Ottawa a reçu 66 plaintes après des chutes sur la glace. Entre le 1er octobre 2017 et le 30 avril 2018, la ville a été poursuivie à cinq reprises après de telles chutes.

Le service n’a pas changé, selon la Ville

Des abrasifs, comme du sable ou un mélange de sable et de sel, sont répandus sur les trottoirs de quartiers résidentiels d’Ottawa.

Le niveau de service est ce qui a été approuvé par le conseil municipal. Lors de la fusion, ils ont regardé les services offerts dans les 11 municipalités et les ont harmonisés , a expliqué Luc ​Gagné, le directeur du service des routes et du stationnement.

Luc ​Gagné, le directeur du service des routes et du stationnement de la Ville d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Je peux affirmer que la plupart des municipalités avaient des standards très, très similaires à ceux que nous avons aujourd’hui. Ils n’ont pas vraiment changé , a-t-il dit.

Tout le monde voudrait des standards ''Cadillac'', mais, évidemment, cela vient avec des coûts. Luc ​Gagné, directeur du service des routes et du stationnement d'Ottawa

M. Gagné​ a soutenu que la Ville apprécie vraiment le travail bénévole fait par les taupes des neiges.