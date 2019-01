La nouvelle allure du carrousel du Méga Parc

Au départ, le carrousel est d’abord arrivé à l’atelier de Québec en pièces détachées. Un travail de minutie a ensuite débuté.

« Au total, c'était 1500 pièces détachées. On parle des planchers, des panneaux, les chevaux, tout ce qu'on peut avoir à démonter là-dessus », explique la directrice des événements partenaires du Carnaval de Québec, Alexia Ferland.

Le manège, qui est aussi vieux que le centre commercial, a été redessiné selon l’univers steampunk, soit un style qui jongle entre la science-fiction et le 19e siècle.

« Les chevaux maintenant sont noirs avec une petite teinte cuivre », donne en exemple Mme Ferland.

Les chevaux du carrousel maintenant sont noirs. Photo : Radio-Canada

La cavalerie, justement, a eu une attention particulière.

« Pour vous donner une idée, six couches de vernis ont été appliquées sur chaque cheval », affirme-t-elle.

Les peintures, qui avaient été créées à la main en Italie, ont été conservées.

« On a appliqué un vinyle avec une petite teinte pour donner le look un peu plus vieillot », explique Mme Ferland.

Les peintures du carrousel italien des Galeries de la Capitale. Photo : Radio-Canada

Une quinzaine d’artisans ont travaillé sur le projet, qui s’est étiré sur une période de six mois.

L’équipe d’artisans a aussi donné une cure de jouvence à d’autres manèges du Méga Parc, soit le train de la montagne russe, le condor et les avions d'époque.

Le nouveau parc d’attractions du Méga Parc compte 18 attractions, dont 14 qui sont nouvelles. Ces rénovations, qui ont entraîné 16 mois de fermeture, ont coûté 52 millions $.