Une formation sur les avalanches organisée au Mont-Édouard

Une dizaine de personnes ont participé à la formation sur les avalanches samedi au Mont-Édouard.

Depuis quelques années, l'équipe de la station de L'Anse-Saint-Jean développe des secteurs de ski haute-route. Ces zones plus sauvages et moins fréquentées ne sont pas entretenues par les équipes d'entretien des pistes.

Résultat : certains secteurs peuvent présenter des risques d'avalanche dans les jours suivants de fortes précipitations de neige.

C'est dans cette optique qu'a été organisée la formation.

Laurie Dumas, technicienne en avalanche et responsable des services publics pour Avalanche Québec, précise que ce genre d'événement peut survenir proche de la maison ou à des moments où l'on ne s'en douterait pas.

En montagne, on va avoir un détecteur de victimes d’avalanche, une pelle et une sonde et ce sont les trois équipements qui permettent d’effectuer un sauvetage rapidement.

Laurie Dumas, technicienne en avalanche