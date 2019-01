Les refuges de Trois-Rivières prêts pour le grand froid

Le Centre Le Havre de Trois-Rivières et le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan se préparent à accueillir davantage de gens, en cette journée glaciale, même si la situation est stable pour l'instant.

L'annonce des grands froids du weekend a mis les organismes de la région sur le qui-vive.

À Trois-Rivières, le Centre Le Havre, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance, a lancé un appel aux dons pour des vêtements chauds, comme des gants, des mitaines et des tuques.

Dans la mesure où on peut assurer le bien-être et la sécurité de la personne, indépendamment de l'état de la personne, on est toujours en mesure de l'accueillir , indique le directeur général du Centre Le Havre, Danny Lacroix.

Même si présentement, les centres ne débordent pas, les intervenants s'assurent que les gens dans le besoin trouvent un endroit où se réchauffer.

[Avec] des grands froids comme on vit depuis quelques jours, c'est sûr qu'on assouplit certaines règles de notre centre d'hébergement pour être sûr d'aider un maximum de personnes , indique le directeur général du Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, Frédéric Trudelle.

Les centres d'hébergement se disent prêts à ajouter des lits d'appoint si l'achalandage venait à augmenter significativement.