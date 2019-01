Hausse de taxes : le comité de travail de Laterrière officiellement mis sur pied

Martin Harvey de La Baie, Julie Dufour et Jonathan Tremblay de Jonquière et Michel Potvin du comité des finances siègeront en tant qu’élus au sein du comité. Ces conseillers ont tous en commun de représenter des districts plus ruraux, avec moins de services.

Quatre citoyens accompagneront les élus sur le comité. Ils seront choisis dimanche lors d'un vote.

Sur le même sujet : Hausse de taxes : les citoyens de Laterrière se font entendre

La création d’un tel comité avait été réclamée à quelques reprises par Virginie Hallahan Pilotte.

Des citoyens s'étaient d'ailleurs rendus en grand nombre au conseil de ville de Saguenay afin de dénoncer la hausse de taxes.

Virginie Hallahan Pilotte est la responsable du comité de travail de Laterrière. Photo : Radio-Canada

La Laterroise, qui agit à titre de responsable du comité, explique que les discussions serviront aussi pour les autres secteurs de la ville dans la même situation que Laterrière.

Il y a le souci que plusieurs secteurs en périphérie de la ville n’ont pas nécessairement des services d’aqueduc ou d’égouts et l’Internet ne s'y rend pas nécessairement. Alors la mairesse trouvait important que ce qu’on va faire pour le secteur Laterrière, elle puisse l’étendre pour d’autres secteurs , précise Virginie Hallahan Pilotte.

De son côté, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, se réjouit de voir les citoyens s’impliquer.

Lundi [au conseil municipal], il y avait des gens qui faisaient beaucoup de chahut, mais personnellement je retiens les gens qui viennent au micro et qui nous disent : " Je veux sentir de la part de la ville que Laterrière et les périphéries, on fait partie de la ville de Saguenay ". C’est en ce sens-là que je vais travailler le dossier.

Josée Néron a appelé la responsable du comité vendredi pour planifier une rencontre en février.