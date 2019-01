Portes ouvertes dans les sentiers de motoneige

Les clubs motoneigistes de la région se préparent depuis quelques jours à accueillir des centaines de motoneigistes sur leurs sentiers.

Le club Les Voyageurs sur neige de Témiscaming s'attend d'ailleurs à recevoir environ 2000 motoneigistes, dont la moitié de l'extérieur de la région, de l'Ontario et même des États-Unis.

On a une augmentation annuelle des droits d'accès qu'on vend tous les ans depuis que cette fin de semaine existe. Alain Clouâtre, président du club Les Voyageurs sur neige

Ça apporte quand même beaucoup, ça apporte beaucoup à la communauté, les commerçants sont très contents, ce weekend-là dit le président Alain Clouâtre.

Mais pour le club, ajoute-t-il, c'est des coûts à absorber puisqu'on doit surfacer nos sentiers .

Passer du bon temps malgré le froid extrême

L'événement coïncide avec une vague de froid qui frappe la région.

Mais le président du Club motoneige Lions de Senneterre, Luc Rioux, espère que ça n'empêchera pas les motoneigistes de visiter la région.

Il y a plusieurs [choix] d'arrêts, dit-il. Au Club de Senneterre, on a trois relais chauffés, tous les services de restauration et d'hébergement vont être effectifs cette fin de semaine, donc on invite les gens à passer de belles journées sur nos sentiers.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) demande aux participants de s'inscrire sur son site internet, de remplir le formulaire d'inscription et d'imprimer son droit d'accès temporaire.