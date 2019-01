Sous un froid glacial, l'Est attend une tempête

Les populations de Fermont et de Schefferville se sont réveillées samedi matin avec un mercure frôlant - 50°C en tenant compte du refroidissement éolien.

Un avertissement de froid extrême a été émis pour ces régions, de même que pour la Minganie et la Basse-Côte-Nord. Ces froids devraient durer jusqu'au début de la semaine prochaine.

À Sept-Îles et au Bas-Saint-Laurent, le mercure oscille samedi plutôt autour de - 25°C. La Gaspésie demeure la région la plus chaude avec des températures plus près des -15°C.

Par contre, ce secteur pourrait être la plus touchée par la tempête annoncée par les services météorologiques.

Les pelles seront de mise

La pointe de la péninsule gaspésienne doit s'attendre à recevoir entre 30 et 65 centimètres de neige entre dimanche et lundi.

Une veille de tempête hivernale touche aussi le Bas-Saint-Laurent. Dans cette région, des accumulations de 15 à 25 cm sont à prévoir.

La majorité des Nord-Côtiers pourraient toutefois échapper à des chutes de neige importantes, excepté ceux qui résident sur l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord. Entre 30 et 50 centimètres de neige pourraient tomber sur ces régions.

Chaleur aux Îles lundi

Uniques dans l'Est, les Madelinots verront le mercure grimper de près de 20 °C d'ici lundi. Environnement Canada prévoit même des averses de pluie aux Îles-de-la-Madeleine pour amorcer la semaine.