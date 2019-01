Les Maritimes se préparent à affronter la tempête de neige

Une tempête de neige s'apprête à frapper l'ensemble du Nouveau-Brunswick dans la journée de dimanche à lundi. Il faut se préparer à manquer d'électricité et limiter ses déplacements, indiquent les autorités.

Il pourrait tomber entre 20 et 60 centimètres de neige dans la province. De forts vents, pouvant atteindre 80 km/h, sont attendus ainsi que du verglas à certains endroits.

Dans le nord de la province, des avertissements de froids extrêmes sont aussi en vigueur.

Ces conditions météorologiques pourraient causer des pannes électriques dans certains secteurs, mais Énergie NB se dit prête à réagir.

Un système à basse pression apportant de la neige dans la province, avec possibilité de pluie verglaçante dans certaines régions dimanche. Nous avons 150 équipes disponibles dans la province pour réagir en cas de pannes. — Energie _NB (@Energie_NB) 18 janvier 2019

À Dieppe, plusieurs dizaines de personnes se sont dirigées en même temps à la Coopérative IGA pour faire les courses avant l'arrivée de la dépression.

Plusieurs dizaines de personnes attendent à l'épicerie pour faire des provisions avant l'arrivée de la tempête. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement , indique pour sa part Environnement Canada sur son site Internet.

La visibilité ne sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie.

Environnement Canada précise que les conditions météorologiques s’amélioreront au cours de la nuit de dimanche.

L'entièreté du Nouveau-Brunswick est touchée par une alerte météorologique. Photo : Radio-Canada

Dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse, on attend entre 10 et 20 cm de neige alors que l'Île-du-Prince-Édouard pourrait recevoir entre 20 et 40 cm de neige.

La neige se transformera en pluie dans le sud de la Nouvelle-Écosse, où jusqu’à 50 millimètres sont attendus.