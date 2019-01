Début des compétitions pour l'équipe de canot à glace Le Prospecteur

Samedi, elle sera à la Course de la banquise de Portneuf, puis en févier à la course du Carnaval de Québec et le Grand défi à Québec en mars.

Les cinq membres de l'équipe se préparent pour les compétitions depuis le début de l'automne à travers des entraînements en gymnase ainsi qu'au lac Blouin de Val-d'Or.

Le plus difficile, selon le canotier Samuel Laroche, est de participer à une compétition avec des équipes qui ont l'avantage du terrain.

Ce qui est le plus difficile pour nous, c'est que les conditions qu'on a à Val-d'Or sur le lac sont complètement différentes que sur le fleuve où ça ne glace pas complètement et il y a les courants et les marais, explique-t-il. On ne peut pas pratiquer énormément et les équipes qui viennent de Québec, c'est leur terrain de jeu et ils ont plus de technique. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur notre mise en forme, même si on n'a pas beaucoup de technique pour rivaliser avec les autres équipes.

Il affirme que le plus important pour l'équipe est de rester soudée et de s'encourager mutuellement pendant la course.