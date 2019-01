Le gouvernement Legault promet de revoir l’encadrement des stages

M. Roberge a fait cette annonce aux associations étudiantes collégiales et universitaires, au Cégep régional de Lanaudière, à Terrebonne. Il a parlé aux membres de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et de l'Union étudiante du Québec (UEQ) à huis clos et a répondu aux questions des journalistes par la suite.

Pendant les prochains mois, le ministre a l'intention de consulter les associations étudiantes, les directions d'établissements, les partenaires du marché du travail et les autres ministères concernés.

En point de presse, le ministre Roberge a affirmé que tous les scénarios étaient sur la table, sauf celui du statu quo.

Le ministre devrait avoir un meilleur portrait de la situation au printemps. Dans un tweet, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur précise que des scénarios possibles seront présentés en avril.

À l'automne dernier, des milliers d'étudiants ont fait une grève pour réclamer la rémunération des stages et une meilleure protection des stagiaires. Ils menaçaient de reprendre la rue cet hiver.

Les associations étudiantes ont toutefois bien reçu l'annonce du ministre et espèrent que cela mènera à des mesures concrètes. Ils s'attendent à voir des résultats dès la présentation du prochain budget.

La grève n'est toutefois pas exclue si la consultation ne mène pas aux résultats escomptés.