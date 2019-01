Fin de semaine occupée au Mont-Vidéo de Barraute

Samedi, il y a la finale régionale centralisée des Jeux du Québec de ski alpin à laquelle vont participer près de 90 jeunes.

Dimanche, ça sera la course régionale du circuit Subway.

Selon la présidente de Zone abitibienne de Ski alpin, Caroline Champagne, le ski alpin attire de plus en plus de participants dans la région.

Il y a une évolution du ski alpin dans la région, dit-elle. C'est sûr qu'on demeure dans les régions éloignées, les petites régions qui ont accès à des montagnes plus petites, à des heures d'entraînement moins développées qu'ailleurs, mais les clubs des régions travaillent de concert pour amener les jeunes à participer à des camps de présaison, à faire des sorties dans d'autres montagnes pour leur permettre de voir autre chose que ce qui se passe en région.

Les Clubs du Mont-Vidéo et du Mont-Kanasuta sur les pistes

Des participants des Clubs de compétition de ski du Mont-Vidéo et du Mont-Kanasuta vont participer aux deux courses.

Au Club de ski du Mont-Kanasuta, les jeunes se préparent depuis le mois d'octobre, explique le responsable des finances Simon Gaivin.

Cette année avec l'excellent travail des entraîneurs et puis pour avoir vu les athlètes sur neige depuis quelques semaines, on s'attend à une compétition relevée, et on souhaite revenir avec d'excellents résultats dans différentes catégories d'âge , dit-il.

Il est convaincu que plusieurs athlètes pourront représenter le club et la région de l'Abitibi-Témiscamingue aux prochaines épreuves [de ski alpin] qui vont se dérouler un peu partout dans la province.

Plus de 50 parents bénévoles participent à l'organisation des courses au Mont-Vidéo.