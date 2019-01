États-Unis : les démocrates promettent d’injecter plus d’un milliard de dollars pour la frontière

À quelques heures d'une « annonce majeure » attendue cet après-midi par le président américain Donald Trump sur la paralysie budgétaire, les démocrates ont pris le devant en annonçant l'ajout de plus d'un milliard de dollars pour renforcer les contrôles à la frontière avec le Mexique.

L’argent servira entre autres à « améliorer » les portes d’entrée déjà existantes à la frontière sud et à embaucher de nouveaux juges d’immigration, a indiqué à l'Associated Press un adjoint démocrate à la Chambre des représentants sous couvert d’anonymat. Selon lui, la somme proposée inclura 524 millions de dollars pour la réhabilitation d’une porte d’entrée en Californie, et une autre en Arizona, ainsi que 563 millions pour le recrutement de 75 nouveaux juges, précise de son côté le New York Times. Cette enveloppe, qui fera l’objet d’un vote la semaine prochaine, ne servira pas au financement du mur que veut construire Donald Trump à la frontière avec le Mexique, a encore souligné la même source. Avec cette annonce, les démocrates commencent à dévoiler leur vision pour renforcer la sécurité aux frontières, alors que la paralysie budgétaire, décrétée par Trump, bloque partiellement des administrations fédérales depuis près d'un mois. Donald Trump et la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sont engagés dans un bras de fer depuis plusieurs semaines autour de cette impasse budgétaire qui affecte depuis le 22 décembre quelque 800 000 employés fédéraux, qui ne reçoivent plus de salaire. Au cœur du conflit budgétaire figure le mur pour lequel le président américain réclame une enveloppe de 5,7 milliards de dollars qui a essuyé un refus catégorique de la part des démocrates. « Je vais faire une annonce majeure concernant la crise humanitaire à notre frontière sud, et la paralysie budgétaire, [samedi] après-midi à 15 h, en direct de la Maison-Blanche », a écrit M. Trump sur Twitter, vendredi en soirée. La construction du mur est l'une des principales promesses de campagne de M. Trump. Lors d'une allocution solennelle le 8 janvier dans le bureau ovale, le président avait dit, en s'adressant aux Américains, qu'il leur parlait, « car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud ». Il avait également formulé une mise en garde contre les immigrants illégaux, qui font couler « le sang américain ». À lire aussi : Accusations explosives contre Trump : son avocat dément

