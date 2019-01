L'Autrichien Vincent Kriechmayr devance Beat Feuz à Wengen; le Canadien Benjamin Thomsen 12e

Kriechmayr s'est imposé avec une priorité de 14/100e de seconde, complétant le parcours en 2 min 28 s 36/100e, sur la plus longue descente du circuit avec ses 4,27 km.

Parti avec le dossart no 14, l'unique Canadien au départ, Benjamin Thomsen a terminé en 12e position en 2 m 29 s 69/100e.

Vainqueur en titre, Feuz semblait pouvoir s'imposer pour la 3e fois dans les Alpes bernoises, mais l'Autrichien de 27 ans, qui s'élançait deux dossards plus loin, venait signer le meilleur temps.

Le Suisse en a tout de même profité pour conforter sa première place au classement général de la Coupe du monde de descente.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, malgré un gros dossard (17) a terminé à la 3e place, à 26/100e du vainqueur, juste devant son compatriote Aksel Lund Svindal (+52/100e).

Les milliers de spectateurs suisses se sont enflammés quand leur favori a passé la ligne. Car ils sont peu nombreux à pouvoir dominer la descente du Lauberhorn, la plus ancienne et la plus longue descente du circuit, mais aussi l'une des plus éprouvantes.

C'est la 4e victoire de Kiechmayr en Coupe du monde, sa 2e en descente. Le skieur de Linz grimpe à la 2e place du classement de la spécialité, mais accuse toujours près de 100 points de retard sur Feuz.

La course a été interrompue de longues minutes en raison de la chute de l'autre Italien Emanuele Buzzi. Le transalpin de 24 ans, qui s'était élancé avec le dossard 25, coupait la ligne d'arrivée avec le 6e temps, la meilleure place de sa carrière, mais il chutait dans l'aire d'arrivée, allant s'encastrer dans les protections.

Après une quinzaine de minutes de soins, il était évacué sur une civière et la course pouvait reprendre.

Les descendeurs vont poursuivre la trilogie de janvier avec les descentes de Kitzbühel (Autriche) et Schladming (Allemagne).