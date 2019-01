Un ex-enquêteur de la GRC plaide coupable d'abus de confiance

Un enquêteur principal dans la tuerie d'octobre 2007 à Surrey, en Colombie-Britannique, a plaidé coupable d'abus de confiance et d'entrave à la justice impliquant un témoin.

Derek Brassington a présenté son plaidoyer vendredi en Cour suprême de Colombie-Britannique, au début d'un procès qui devait durer 10 semaines, après de multiples reports.

L'ancien sergent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait joué un rôle clé dans l'enquête sur la mort violente de six personnes, dont deux passants innocents, dans un immeuble de Surrey il y a plus de 11 ans. L'assassinat collectif lié au crime organisé demeure le plus meurtrier des annales de la province.

Le procureur spécial Chris Considine et l'avocat de la défense Ian Donaldson ont présenté vendredi leurs observations sur la peine à imposer, mais une ordonnance de non-publication empêche d'en dévoiler le contenu.

Le juge Arne Silverman a mis l'affaire en délibéré.

Accusé en 2011, Brassington avait démissionné de la GRC en 2013.