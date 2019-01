Plus de 1000 clients d'Hydro-Québec sont privés de courant dans la région.

La panne touche plus de 600 abonnés à Preissac et plus de 470 à Cadillac.

La panne a été signalée vers 23 h vendredi et selon Hydro-Québec, une équipe est à pied d'œuvre afin de rétablir la situation.

L'entreprise prévoit rétablir l'électricité samedi vers 8 h 30.