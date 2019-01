Milos Raonic accède au 4e tour en Australie, mais Shapovalov est éliminé

En lever de rideau, Raonic, la 16e tête de série, avait battu le favori local Nick Kyrgios avant de livrer une dure bataille au champion de 2014, Stan Wawrinka.



Contre Herbert, le Canadien a pris les devants 5-4 en première manche grâce à un bris de service lors de la neuvième partie. Lors du deuxième set, c'est à la cinquième partie que Raonic s'est offert un bris de service.



Après s'être échangé des bris tôt en troisième manche, les deux joueurs ont eu besoin d'un bris d'égalité pour se départager. Raonic s'est donné une avance de 3-0 et 5-1, mais le Français a refusé de baisser les bras, ramenant le pointage à 5-5.



Herbert a sauvé une balle de match, mais Raonic a mis fin aux hostilités deux points plus tard grâce à un as. Le duel a duré deux heures une minute.



Raonic a atteint le quatrième tour pour une première fois depuis 2017 et il attend maintenant le gagnant de l'affrontement entre Alexander Zverev (no 4) et Alex Bolt.



L'autre Canadien encore en lice chez les hommes, Denis Shapovalov (no 25), a livré pendant ce temps une bataille de tous les instants avec le favori du tournoi, Novak Djokovic. Le Serbe l'a toutefois emporté en 4 sets de 6-3, 6-4, 4-6 et 6-0.



Le tournoi en simple chez les filles s'amorçait samedi et la Canadienne Leylah Annie Fernandez (no 4) a facilement vaincu l'Américaine Kylie Collins en deux manches de 6-3, 6-2. Au deuxième tour, Fernandez croisera le fer avec la Japonaise Moyuka Uchijima, qui a pris la mesure de la Polonaise Martyna Kubka 6-1, 6-4.

