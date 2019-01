L’Office régional de la santé de Winnipeg utilise encore des pompes à perfusion obsolètes

Les pompes à infusion sont des dispositifs qui permettent d’apporter au sang des patients des médicaments essentiels, notamment dans la lutte contre le cancer.

CBC a appris que l’Office régional de la santé de Winnipeg aurait eu l’occasion d’améliorer ses équipements comme le reste du pays en 2011, mais qu'il aurait choisi de continuer à utiliser son vieux matériel en signant un contrat sur dix ans.

L’organisme avance que ce choix suivait des restrictions budgétaires et un manque de préparation.

Un choix décrié

Le mois dernier, Jennifer Zyla, une patiente winnipégoise atteinte d’un cancer avait fait entendre sa voix dans la presse avec des photos documentant des mois de perfusion avec du matériel ayant dépassé la date d'inspection requise.

« Je sais qu’il existe des questions de budget. Pour autant, je sais aussi que ces pompes sont utilisées 24 heures sur 24, tout au long de l’année », ajoute-t-elle en précisant que ces machines ne servent pas seulement aux patients en traitement chimiothérapique.

S’il existe quelque chose de mieux, pourquoi? Jennifer Zyla, patiente atteinte d’un cancer

CBC a contacté plusieurs hôpitaux et services de santé à travers le pays. Winnipeg se révèle être l’un des rares endroits à encore faire usage du Baxter Colleague, une pompe à perfusion achetée par l’Office régional de la santé de Winnipeg aux vers 2005.

L’appareil avait fait l'objet d'un rappel aux États-Unis en 2010 après plusieurs rapports d’erreur concernant son logiciel et ses piles.

Un système plus automatisé

Plusieurs établissements hospitaliers de Vancouver, de Toronto, d'Ottawa et de la Saskatchewan sont passés au système « Smart Pump », un modèle de dernière génération considéré comme plus sécuritaire par des experts du milieu et qui permet d’éliminer les erreurs humaines.

Le directeur général du département d'ingénierie biomédicale de l'University Health Network de Toronto, Jospeh Cafazzo, estime que c’est surtout ce dernier point qui fait la grande différence avec les modèles actuellement utilisés dans les hôpitaux de Winnipeg.

« Il y a eu de nombreux cas, au fil des ans, où [les anciens modèles] ont été mal programmés. Cela a entraîné des sous-dosages ou des surdosages de médicaments », précise-t-il.

Il souligne également que les contrats sont renégociables tous les 10 à 15 ans.

Le contrat de la province avec Baxter devait ainsi expirer en 2013. Différentes options de cinq marques différentes ont été étudiées, notamment un modèle de type « Smart Pump » fabriqué par Baxter.

« La complexité et les dépenses qu’entraînaient les démarches pour s’assurer de la compatibilité avec nos systèmes dans les différents hôpitaux n’en faisaient pas des solutions adaptées à nos besoins du moment. En bout de piste, cela n’aurait pas été dans l’intérêt de nos patients », explique le porte-parole de l’Office régional de la santé, Scott Sime, dans un communiqué.

Il ajoute que l’organisme envisage de remplacer les pompes à la fin du présent contrat, en 2021.