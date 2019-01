Contre-interrogatoire de Chantale Cyr

Chantale Cyr a dû défendre sa gestion lors du contre-interrogatoire de l'avocat de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, dans la cause de la poursuite en harcèlement qu'elle intente contre son ex-employeur.

Lors de son témoignage, l'ex-directrice générale de la Commission scolaire a raconté dans le détail les rapports difficiles qu'elle entretenait avec Liz S. Gagné, revenue à la présidence de la Commission scolaire un peu moins d'un an après l'entrée en poste de Chantale Cyr.

La situation a poussé Mme Cyr à partir en congé de maladie à l'automne 2017 avant d’être congédiée en mars 2018.

En contre-interrogatoire, l'avocat de la Commission scolaire, Jean-Claude Girard, n'a pas abordé ces questions, interrogeant plutôt Chantale Cyr sur son travail de directrice générale.

Il a beaucoup insisté sur l'école du Millénaire de La Baie, posant des questions sur les coûts, sur le rôle de Mme Cyr dans les choix d'aménagement et de matériaux et même sur la pertinence de rouvrir l'école Georges-Vanier pour sa réalisation.

Me Girard a laissé entendre que la façon dont les rapports ont été présentés aux commissaires était de nature à les tromper sur les coûts réels du projet.

Pour l'avocat de Chantale Cyr, Éric Le Bel, la stratégie de son collègue est assez difficile à suivre.

Il n’est pas question de harcèlement du tout. D’ailleurs, j’ai hâte qu’on pose des questions à ma cliente qui concernent le dossier pour lequel on est là. Vous savez que le temps d’audition qui est prévu devant le Tribunal administratif du travail, il est vraiment précieux alors si on nous pose des questions qui ne sont pas pertinentes ou qui ne font pas avancer le débat, on trouve ça un peu déplorable.

L'audition de la poursuite de Chantale Cyr devant le Tribunal administratif du travail reprendra le 4 février.

Plusieurs témoignages d’employés-cadres de la Commission scolaire et celui, attendu, de Liz S. Gagné sont à venir.

D’après le reportage de Denis Lapierre