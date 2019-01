Des centaines de maisons sans chauffage à Ottawa

Avec une température de -23 degrés Celsius attendue vendredi soir, la Ville d'Ottawa a ouvert le complexe d'amusement Bob Macquarrie pour permettre aux familles touchées de se réchauffer un peu.

Les employés de la Ville s'affairaient à réparer une conduite d'eau dans la nuit de jeudi à vendredi et les employés d'Enbridge travaillaient également sur le site lorsque la conduite de gaz a été endommagée, selon la conseillère du quartier Innes, Laura Dudas.

Plusieurs foyers ont perdu l'eau courante en plus de se retrouver sans chauffage.

La Ville a organisé un service de navette entre le Centre communautaire Blackburn Hamlet et le complexe d'amusement. Des bénévoles de la Croix-Rouge, de l'Armée du Salut et de Santé publique Ottawa sont sur place pour offrir leur aide. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici minuit, selon la Ville.

La conseillère propose d'informer les voisins de l'ouverture du centre pour se réchauffer.

Allez cogner, vérifiez s'ils vont bien et assurez-vous qu'ils ont reçu l'information concernant le centre. On veut que tout le monde soit en sécurité et au chaud ce soir.

Laura Dudas, conseillère du quartier Innes