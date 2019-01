Conditions difficiles sur les routes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les conditions routières difficiles ont causé bien des maux de tête aux automobilistes vendredi soir. Les forts vents et la poudrerie ont rendu la visibilité réduite ou nulle par endroit.

Certains tronçons de route ont dû être fermés au Lac-Saint-Jean.

Le vent, la neige et la glace ont notamment forcé la fermeture de la 169 entre Hébertville et Alma ainsi que de la 170 entre Saint-Gédéon et Alma. Le rang 6 a aussi dû être fermé dans les deux directions à Saint-Bruno.

Plusieurs sorties de route ont également été signalées, dont une impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute 70 à proximité de Jonquière. Heureusement, dans tous les cas, les dommages sont mineurs.