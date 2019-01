Les délices de carnaval pour les gourmands de Regina

La ville de la Reine, en Saskatchewan, peut maintenant se vanter d'avoir accès à la nourriture typique des fêtes foraines. Fresh Carnival propose les classiques alimentaires de foire au déjeuner et au dîner, et tant les amateurs de sucreries que les friands de plats salés y trouvent leur compte.

Depuis à peine cinq semaines, un tout nouveau commerce gagne en popularité à Regina. Alors que le restaurant se remplit constamment, la propriétaire, Beata Kowalski, et son équipe doivent s’adapter à des défis. Mme Kowalski y voit l'occasion de faire des apprentissages au quotidien.

Un commerce unique

Fresh Carnival propose à ses clients un menu entièrement composé de mets qu'on retrouve habituellement dans les fêtes foraines. Selon Beata Kowalski, il s'agit de la première entreprise du genre à Regina.

Je n’ai jamais trouvé quelque chose que j’aime comme cela. On ne regarde pas vraiment ce que fait Regina, mais plutôt ce qu’on retrouve au pays. Nous désirons être avant-gardistes et faire ce que nous aimons le plus.

Un menu gourmand

La liste des plats comporte les collations favorites de carnaval et est le fruit d'essais et d'erreurs culinaires, puis de coups de coeur de la propriétaire. Le menu de Fresh Carnival est bien meilleur pour les papilles gustatives que pour la santé, avoue Beata Kowalski, qui dit avoir les goûts alimentaires d’un enfant de 12 ans. Car, après tout, son mets préféré est... le hot-dog.

Fresh Carnival propose à ses clients de manger dans une ambiance festive au décor coloré et magique. Une fois qu'ils se sont régalés, le passage devant la vitrine de beignes est inévitable, tout comme l'achat d'un de ces petits anneaux de pâte sucrée, qui disparaissent vite des étalages en raison de leur popularité.