Avertissement de froid extrême à Maniwaki

Au courant de la nuit de vendredi à samedi, la température descendra à -40 avec le facteur de refroidissement éolien dans les secteurs de Maniwaki-Gracefield et de la réserve Papineau-Labelle, en Outaouais.

Environnement Canada a donc lancé une alerte (Nouvelle fenêtre) pour mettre en garde la population contre le froid extrême. Ce genre d'avertissement est émis lorsque la température représente un danger élevé pour la santé .

Lorsque la température est aussi basse, les risques d'engelures et d'hypothermie sont grands. Selon Lynne Champoux-Williams, du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, il ne faut que deux à dix minutes d'exposition au froid pour que la peau gèle.

On reconnait les engelures à la sensation de picotement sous la peau et à une coloration qui passe du rouge au blanc. Dès les premiers signes, Mme Champoux-Williams recommande de se réfugier à l'intérieur, de retirer les vêtements humides, d'appeler le 811 et de verser de l'eau tiède sur l'engelure.

C'est important de ne pas masser ou frotter les zones qui présentent des engelures, parce que, si c'est gelé profondément, ça pourrait briser les tissus mous en dessous de la peau , expliquait-elle en entrevue à l'émission Sur le vif, vendredi.

Une engelure qui n'est pas traitée a des conséquences. La zone touchée peut, par exemple, garder une sensibilité au froid pendant plusieurs années. Pour les cas plus graves, ça peut aller jusqu'à l'amputation.

Environnement Canada recommande d'éviter de se trouver à l'extérieur, si possible. À ceux qui doivent sortir, Mme Champoux-William recommande de porter plusieurs couches de vêtements, de se protéger du vent et d'éviter de mouiller ses vêtements, puisque les vêtements humides ne sont pas très efficaces.