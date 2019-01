Yvan Toutant serein face à son départ de la Ville de Trois-Rivières

L'ancien responsable des relations publiques et des médias de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant, affirme que la décision de quitter son poste de porte-parole de la Ville a été prise d'un commun accord avec la mairesse suppléante, Ginette Bellemare.

Cette dernière avait l'obligation, en vertu de la Loi sur les cités et les villes, de renouveler les contrats de son personnel politique dans un délai de 30 jours après le départ d'Yves Lévesque. Puisqu'un nouveau contrat de travail avait été émis pour Jean-Marc Bergeron, le directeur de cabinet, c'est lui qui a été choisi pour accompagner la mairesse jusqu'à la fin de son interim.

Au micro de l’émission 360PM, Yvan Toutant, semblait serein. Quand je suis arrivé au cabinet du maire, je connaissais les règles du jeu et quand le maire est parti, je savais que le moment était venu de passer à autre chose.

Depuis le départ de M. Lévesque, je me sentais plus ou moins à ma place. Yvan Toutant, ancien responsable des relations publiques et des médias de la Ville de Trois-Rivières

L’ancien homme de confiance d’Yves Lévesque, a été informé que son contrat ne serait donc pas renouvelé. Après plusieurs semaines d'un désaccord apparent entre lui et les conseillers municipaux, il a décidé qu’il était temps pour lui de relever de nouveaux défis.

J’ai travaillé longtemps avec M. Lévesque. J’avais une grande fidélité envers lui, ce qui n’était pas le cas avec le nouveau conseil. J’avais moins d’atomes crochus que j’en ai eus dans le passé et je pense que c’était la meilleure solution pour les deux côtés , a-t-il expliqué.

Au passage, il a insisté sur le fait que l’ambiance de travail à l’hôtel de Ville est présentement difficile. C’est une complète réorganisation et, d’ici quelques semaines, il y aura encore une autre réorganisation avec un nouveau maire. On verra sa philosophie, sa vision des choses et comment il pourra travailler avec le conseil en place.