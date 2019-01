Une vidéo virale pour agrandir la statue d’orignal de Moose Jaw

Pendant 31 ans, Mac, l'orignal de Moose Jaw, détenait le titre officiel de plus grand orignal du monde, avant d'être détrôné, en 2015, par une autre statue en Norvège, plus haute d'une trentaine de centimètres seulement. Quatre ans plus tard, une vidéo virale a ravivé l'intérêt pour redonner son titre à Mac.

La vidéo virale, publiée mardi sur le site YouTube, est le produit de deux comédiens saskatchewanais, Justin et Greg.

Dans la vidéo, ces derniers demandent l'aide du public et du maire de la ville de Moose Jaw, Fraser Tolmie, afin d'amasser un montant de 50 000 $ pour agrandir la statue.

Mac l'Orignal était le plus grand orignal du monde entier et les gens de la Norvège nous ont volé cela. Justin et Greg, comédiens

« Nous demandons au maire de Moose Jaw, Fraser Tolmie, de trouver un moyen, que ce soit un chapeau géant, de longs cils, ou un énorme support, pour remettre 31 centimètres sur Mac et damer le pion à Oslo », avancent les deux comédiens.

Le maire, Fraser Tolmie, n'a pas tardé à réagir à la vidéo. Celui-ci a d’ailleurs demandé au public de lui suggérer des idées.

La statue norvégienne Storelgen, qui signifie « le grand orignal », mesure un peu plus de 10 mètres et dépasse d'environ 30 centimètres son rival canadien à Moose Jaw. Photo : Shutterstock / Mariusz.ks

La ville de Stor-Elvdal, située à environ 240 km au nord de la capitale norvégienne d’Oslo, ne semble toutefois pas prête à ce que son orignal soit détrôné.

« Nous verrons ce qu'ils font et leur plan pour agrandir leur orignal et après, nous verrons ce que nous ferons. Mais pour les années à venir, ceci reste le plus grand orignal du monde », affirme une adjointe du maire de Stor-Elvdal, dans une entrevue menée par le média norvégien Dagbladet.

Mac l'orignal prendra la parole lundi pour répondre à deux questions : désire-t-il grandir pour reprendre le titre de plus grand orignal au monde et, si oui, comment aimerait-il atteindre ce but?

Avec les informations de Leïla Jolin-Dahel, et Bryan Eneas, CBC