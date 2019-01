Dereck Grégoire connaîtra sa peine en mars

Vendredi matin, la juge Louise Gallant a entendu les arguments des deux parties.

La Couronne réclame une peine de six ans de pénitencier. En tenant compte de sa détention depuis son arrestation, Dereck Grégoire aurait encore un peu plus de trois ans et demi à purger.

L’avocat de Dereck Grégoire, Jean-Luc Desmarais, estime que son client s'est senti menacé et s'est défendu pour assurer sa survie. Il réclame une peine moins sévère afin de lui permettre de vaincre sa dépendance à l'alcool et la drogue.

Les faits remontent au 29 juin 2017. La victime, John André Jourdain, a été poignardée sur le territoire de la communauté de Uashat.