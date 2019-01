Monoxyde de carbone : des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue devront s'équiper de détecteurs

À la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB), 16 des 23 établissements possèdent des systèmes de chauffage au gaz ou au mazout.

Chacun des 16 établissements est déjà équipé de tels détecteurs.

On a un processus bien établi avec une firme externe qui vient deux fois par année vérifier nos détecteurs , affirme le directeur des ressources matérielles et de l'approvisionnement de la CSOB, Patrick Lortie.

Pour la CSOB, il n'y aura donc pas beaucoup d'ajustements à faire. C'est sûr que c'est une prise de conscience pour tout le monde. On va porter une attention particulière à ça, mais le travail est déjà fait dans la majorité de nos établissements et on s'assure d'avoir des environnements sains et sécuritaires pour tout le monde , ajoute M. Lortie.

Plus de travail à Rouyn-Noranda

À la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN), huit établissements, incluant le centre administratif, ont des systèmes au gaz.

Les bureaux administratifs de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Chacun d'entre eux devra être muni de détecteurs de monoxyde de carbone. Des inspections et des tests de vérification de qualité de l'air devront être faits.

L'évaluation préliminaire de la CSRN pour le coût de l’ajout de détecteurs de monoxyde de carbone est d'environ 20 000 $.