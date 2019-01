La troupe d’improvisation de Saskatoon recrute

Aucune expérience antérieure n’est requise, juste le désir d’essayer, expliquent deux membres de la troupe, Clara Superbie et Arthur Beague, lors d'une entrevue à l'émission Point du jour.

« L’improvisation, pour faire simple, c’est du théâtre sans texte. Il y a de l’entraînement, mais pas de répétitions d’une pièce à proprement parler », explique Clara Superbie.

Elle indique qu’il existe différents styles d'improvisation théâtrale. Par exemple, au Québec, l’improvisation prend la forme d’une joute entre deux équipes. Ailleurs, dans les communautés anglophones, elle peut se présenter sous la forme de jeux structurés avec notamment des devinettes, ajoute-t-elle.

« J’ai vu la lumière, du coup, je suis rentré, j’ai vu que cela me plaisait vraiment », raconte Arthur Beague concernant ses débuts avec le PIF.

Une gymnastique cérébrale bénéfique

Bien qu'il n'y ait pas de textes à apprendre, un spectacle demande de l'entraînement. Ces séances d'impro aident à connaître les autres membres de l’équipe et à développer la répartie des comédiens.

« C’est une véritable gymnastique cérébrale qui fait du bien, toutes les semaines, c’est ma thérapie », s'enchante Clara Superbie.

« Cela permet de s’exprimer librement, on s’amuse énormément [...] Et on se fait des amis », ajoute Arthur Beague.

La troupe PIF présentera un spectacle à 19 h vendredi soir au Relais, après le 5 à 7 de la Fédération des francophones de Saskatoon.