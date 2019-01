Froid intense et risque d'engelures en Abitibi-Témiscamingue

Environnement Canada annonce des températures pouvant atteindre -37 au thermomètre, ce qui signifie qu'avec le vent, le froid ressenti atteindra près de -50 degrés.

Autour du 20 janvier, nous sommes coeur de l'hiver et on peut dire qu'on sera au coeur d'une vague de froid pour les prochains jours , prévient le météorologue Alexandre Parent, d'Environnement Canada.

Ces températures extrêmes seront particulièrement difficiles à supporter pour les personnes qui doivent demeurer de longues périodes à l'extérieur.

Un paysage balayé par les vents en hiver. Photo : iStock

Quand on a ce genre de valeurs, des engelures peuvent survenir en quelques minutes seulement. On doit s'assurer d'avoir le moins de peau libre non protégée et également de bien planifier ses déplacements à l'extérieur , poursuit Alexandre Parent.

Ce froid sibérien se poursuivra au moins jusqu'à lundi, toujours selon Environnement Canada.

